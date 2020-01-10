Трюдо и Зеленский обсудили ситуацию вокруг расследования крушения лайнера в Иране

ОТТАВА, 11 января. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, в ходе которого обсудил с ним последние события, связанные с расследованием крушения в Иране самолета компании "Международные авиалинии Украины". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба канадского премьера.

Лидеры двух стран подчеркнули необходимость проведения полного и открытого расследования этой катастрофы, чтобы родственники погибших могли получить ответы на все вопросы. Также Трюдо и Зеленский обсудили детали участия в расследовании канадской стороны.

Boeing 737, который совершал рейс из Тегерана в Киев, упал рано утром 8 января рядом с аэропортом столицы Ирана сразу после взлета. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.

В четверг премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что самолет мог быть непреднамеренно сбит ракетой, выпущенной Ираном. 9 января и его канадский коллега Джастин Трюдо сообщил, что, по имеющейся у Оттавы информации, лайнер мог быть сбит ракетой класса "земля - воздух". Госсекретарь США Майкл Помпео в пятницу на брифинге для журналистов подтвердил, что, по мнению администрации США, самолет мог быть сбит иранской ракетой. Организация гражданской авиации Ирана версию попадания в лайнер ракеты отвергает.