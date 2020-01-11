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Военный совет Омана призвал избрать наследника султана

По информации агентства Reuters, похороны султана Кабуса бен Саида Аль Саида пройдут в утром 11 декабря

ТАСС, 11 января. Высший военный совет Омана призвал правящий семейный совет собраться для избрания нового правителя после смерти султана Кабуса бен Саида Аль Саида. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на государственное телевидение Омана.

По его информации, похороны султана пройдут в субботу утром.

Султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид умер поздно вечером в пятницу в возрасте 79 лет после продолжительной болезни. В связи с его смертью в стране объявлен трехдневный траур, на 40 дней приспущены государственные флаги.

С 2015 года правитель Омана страдал раком, и в последнее время в СМИ не раз появлялась информация об ухудшении его состояния. В конце декабря канцелярия султана сообщила, что глава государства продолжает лечение после возвращения на родину из бельгийской клиники.

Кабус пришел к власти в 1970 году, когда при поддержке британских советников совершил бескровный переворот, в результате которого его отец отрекся от власти в пользу сына. В 1976 году он женился на своей кузине Саиде Навваль бинт Тарик, с которой развелся спустя три года, больше в брак не вступал, детей у него не было.

В отличие от лидеров других аравийских монархий, Кабус публично не называл наследника, поэтому до сих пор не известно, кто может стать следующим султаном в случае его кончины. Согласно шестой статье конституции страны, правящая семья "после освобождения престола" должна в течение трех дней выбрать его преемника. Если за это время она не сможет договориться, в присутствии совета в составе высокопоставленных военных и силовиков, главы Верховного суда и руководителей Совета Омана (двухпалатного совещательного органа парламентского типа) будет вскрыт запечатанный конверт, в котором Кабус должен был написал имя будущего правителя.

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ОманКабус бен Саид
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