Военный совет Омана призвал избрать наследника султана

ТАСС, 11 января. Высший военный совет Омана призвал правящий семейный совет собраться для избрания нового правителя после смерти султана Кабуса бен Саида Аль Саида. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на государственное телевидение Омана.

По его информации, похороны султана пройдут в субботу утром.

Султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид умер поздно вечером в пятницу в возрасте 79 лет после продолжительной болезни. В связи с его смертью в стране объявлен трехдневный траур, на 40 дней приспущены государственные флаги.

С 2015 года правитель Омана страдал раком, и в последнее время в СМИ не раз появлялась информация об ухудшении его состояния. В конце декабря канцелярия султана сообщила, что глава государства продолжает лечение после возвращения на родину из бельгийской клиники.

Кабус пришел к власти в 1970 году, когда при поддержке британских советников совершил бескровный переворот, в результате которого его отец отрекся от власти в пользу сына. В 1976 году он женился на своей кузине Саиде Навваль бинт Тарик, с которой развелся спустя три года, больше в брак не вступал, детей у него не было.

В отличие от лидеров других аравийских монархий, Кабус публично не называл наследника, поэтому до сих пор не известно, кто может стать следующим султаном в случае его кончины. Согласно шестой статье конституции страны, правящая семья "после освобождения престола" должна в течение трех дней выбрать его преемника. Если за это время она не сможет договориться, в присутствии совета в составе высокопоставленных военных и силовиков, главы Верховного суда и руководителей Совета Омана (двухпалатного совещательного органа парламентского типа) будет вскрыт запечатанный конверт, в котором Кабус должен был написал имя будущего правителя.