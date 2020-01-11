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WSJ: США сразу после убийства Сулеймани просили Иран через Берн не нагнетать ситуацию

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, по данным издания, воспринял послание с негодованием, назвав госсекретаря Майкла Помпео задирой, а США - "причиной всех проблем"

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. Администрация США воспользовалась каналом дипломатической связи, который поддерживает посольство Швейцарии в Иране, чтобы попросить Тегеран воздержаться от нагнетания обстановки сразу вслед за убийством командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани. Об этом сообщила в пятницу на своем сайте американская газета The Wall Street Journal, ссылающаяся на источники из числа официальных лиц Соединенных Штатов.

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По их данным, упомянутое выше послание поступило на аппарат факсимильной связи в защищенном от прослушивания помещении дипломатической миссии Швейцарии в Тегеране. Этот канал связывает миссию с МИД Швейцарии в Берне и посольством в Вашингтоне. Швейцарский посол в Иране Маркус Лейтнер лично передал депешу главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу.

Зариф, как утверждают источники газеты, воспринял послание с негодованием, назвав госсекретаря Майкла Помпео задирой, а США - "причиной всех проблем". Тем не менее дальнейший обмен посланиями через Швейцарию носил выдержанный характер в отличие от публичных заявлений сторон. "Швейцарцы в моменты всплесков напряженности [в отношениях США] с Ираном играли полезную и надежную роль, которую обе стороны ценили. Их система подобна свету, который никогда не выключается", - заметил один из источников газеты.

The Wall Street Journal обратилась за комментариями в постпредство Ирана при ООН, к Лейтнеру и в МИД Швейцарии. Газета получила лишь подтверждения существования и функционирования канала дипсвязи между США и Ираном.

Теги
СШАИранШвейцарияЗариф, Мохаммад ДжавадПомпео, Майкл (Майк)Гибель иранского генерала Касема СулейманиОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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