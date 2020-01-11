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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

Премьер Канады призвал Иран к полному сотрудничеству в расследовании авиакатастрофы

Джастин Трюдо заявил, что для Канады в приоритете прозрачное и справедливое расследование

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что в свете признания Тегераном ответственности за инцидент со сбитым украинским самолетом ожидает от иранских властей "полного сотрудничества" в расследовании катастрофы. Заявление Трюдо опубликовал в субботу пресс-секретарь премьера Кэмерон Ахмад на своей странице в Twitter.

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"Мы продолжим работать с нашими партнерами по всему миру для обеспечения полного и тщательного расследования, правительство Канады рассчитывает на полное сотрудничество со стороны иранских властей", - говорится в сообщении. Премьер также отметил, что основным приоритетом для канадского правительства остается проведение расследования в духе "прозрачности и справедливости". "Это национальная трагедия и все канадцы сегодня скорбят", - добавил Трюдо.

В субботу утром агентство ИСНА распространило заявление генерального штаба ВС Ирана, в котором отмечается, что самолет "Международных авиалиний Украины" под Тегераном был сбит "вследствие непреднамеренной человеческой ошибки". Согласно заявлению, лайнер оказался в непосредственной близости от одного из важных военных объектов Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана), кроме того, с учетом высоты, на которой летел самолет и его форме он "напоминал вражеский объект". Президент республики Хасан Роухани также заявил, что Иран глубоко сожалеет о случившемся.

8 января Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции.

Теги
КанадаИранКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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