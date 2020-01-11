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Политический кризис в Абхазии
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Премьер Абхазии сообщил, что правительство работает в штатном режиме

Требования оппозиции об отставке главы государства незаконны, отметил Валерий Бганба

СУХУМ, 11 января. /ТАСС/. Правительство Абхазии, несмотря на длящиеся третий день протесты, работает в штатном режиме. Страной руководит президент Рауль Хаджимба, требования оппозиции об отставке главы государства незаконны, сообщил ТАСС в субботу премьер-министр Валерий Бганба.

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"По нашему закону <…> действующий президент исполняет свои обязанности до инаугурации избранного президента. Поэтому даже после решения суда президент остается на своем месте, сохраняет все свои функции <…> Требования его отставки - незаконны, это противоречит конституции, закону о президенте и закону о выборах <…> В целом обстановка в республике спокойная, правительство работает в обычном режиме", - сказал Бганба.

По его словам, протестная активность сосредоточена в "локальном очаге" - здании администрации президента. "В остальном все везде спокойно, все в республике работает", - добавил премьер-министр.

Теги
АбхазияБганба, Валерий РамшуховичПолитический кризис в Абхазии
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