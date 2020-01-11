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Политический кризис в Абхазии

В МИД Абхазии назвали ситуацию в республике ее внутренним делом

Подобные процессы обусловлены тем, что республика еще находится в стадии становления, отметил глава ведомства Даур Кове

СУХУМ, 11 января. /ТАСС/. Протесты, проходящие в Абхазии, являются внутренним делом страны и не связаны с влиянием извне. Решать проблему должны жители республики и ее руководство, заявил журналистам в субботу министр иностранных дел Абхазии Даур Кове.

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"Грузинские чиновники пытаются преподнести [протесты в Сухуме] мировому сообществу как события, которые происходят на оккупированной территории. В этом контексте необходимо сказать, что события в Абхазии имеют отношение к внутренней политике нашей страны. И разрешать события, которые происходят внутри страны, будут абхазский народ и абхазское руководство. Вмешательство, откуда бы оно ни происходило, недопустимо", - сказал он.

Министр добавил, что подобные процессы обусловлены тем, что республика еще находится в стадии становления, такая ситуация возникает не в первый раз. "Это события, которые происходят из-за процессов, протекающих в Абхазии. Говорить о том, что события связаны с влиянием извне, я бы не стал", - отметил министр.

Теги
АбхазияПолитический кризис в Абхазии
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