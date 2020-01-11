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Политический кризис в Абхазии
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ЦИК будет принимать решение о новых выборах в Абхазии после получения решения суда

По закону, заседание комиссии должно состояться в течение пяти дней после получения документов

СУХУМ, 11 января. /ТАСС/. ЦИК Абхазии пока не получал документы из Верховного суда, который накануне вечером отменил итоги сентябрьских выборов президента республики и постановил назначить повторное голосование. Решение о назначении новой даты может быть принято только после получения решения, сообщил ТАСС глава комиссии Тамаз Гогия.

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"Как только мы получим документы из суда - назначим дату заседания ЦИК. По закону, оно должно состояться в течение пяти дней. Как только примем решение, мы объявим о нем", - сказал Гогия.

Согласно решению суда, определение кассационной инстанции от 10 января вступает в силу с момента провозглашения.

Ранее член ЦИК Абхазии Гиви Габния, представлявший ее в суде, сообщал ТАСС, что, согласно решению суда, комиссия в течение пяти дней предложит дату новых выборов президента республики, голосование должно состояться в течение двух-трех месяцев. Подготовка к новым выборам будет проходить параллельно с процедурами обжалования решения суда в президиуме. По закону, Рауль Хаджимба должен будет исполнять обязанности президента страны до новых выборов и присяги нового главы государства.

Также Габния отметил, что даже после отмены судом итогов президентских выборов 2019 года Хаджимба остается последним законно избранным главой государства - он победил на выборах 2014 года. Тем временем представители оппозиции считают, что власть в республике до момента избрания нового президента должна быть передана парламенту.

Теги
АбхазияПолитический кризис в Абхазии
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