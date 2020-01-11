Представители РФ примут участие в совещаниях силовых ведомств Абхазии по теме протестов

СУХУМ, 11 января. /ТАСС/. Члены российской делегации, прибывшие в Абхазию накануне, примут участие в совещаниях правоохранительных органов и силовых ведомств, посвященных протесту в столице республики. Об этом сообщил ТАСС в субботу секретарь Совета безопасности Абхазии Мухамед Килба.

В пятницу в Абхазию из России прибыла делегация во главе с заместителем секретаря Совета Безопасности РФ Рашидом Нургалиевым. В тот же день Нургалиев встретился с президентом республики Раулем Хаджимбой, прошла общая встреча аппарата Совета безопасности двух стран и представителей всех силовых и правоохранительных структур Абхазии.

"Планируются расширенные встречи профильных ведомств - правоохранительного и силового блока. Будут присутствовать члены делегации РФ, которые в таких ведомствах [служат в России]", - сказал Килба.

Он добавил, что пока число протестующих в центре Сухума гораздо меньше, чем в первые два дня. Правоохранительные органы работают в усиленном режиме, как и в пятницу оцеплен комплекс административных зданий в центре города.