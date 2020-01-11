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Политический кризис в Абхазии
Обновлено 

Бывший кандидат в президенты Абхазии Квициния передал ЦИК решение суда о новых выборах

Решение суда зарегистрировано в ЦИК

СУХУМ, 11 января. /ТАСС/. Бывший кандидат в президенты Абхазии оппозиционер Алхас Квициния, представляющий партию Амцхара, вручил ЦИК решение Верховного суда республики о назначении новых выборов президента, передает корреспондент ТАСС из ЦИК.

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Решение суда зарегистрировано.

На вопрос председателя ЦИК, почему документ в комиссию принес Квициния, а не курьер суда, оппозиционер ответил, что это сделано для ускорения процесса.

"Чтобы не затягивать процесс и чтобы никаких недоразумений не было, мы сами лично принесли решение", - сказал Квициния.

Теги
АбхазияПолитический кризис в Абхазии
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