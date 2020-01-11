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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном
Обновлено 

Президенты Ирана и Украины обсудили по телефону детали крушения украинского самолета

Подробности разговора не приводятся

ТЕГЕРАН, 11 января. /ТАСС/. Президент Ирана Хасан Роухани и глава Украины Владимир Зеленский провели в субботу телефонный разговор на фоне признания иранскими ВС того, что украинский Boeing был сбит по ошибке. Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация IRIB.

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Отмечается, что главной темой стали обстоятельства крушения в Тегеране украинского самолета. Прочие детали телефонного разговора не приводятся.

8 января Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. По данным министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, погибли 176 человек.

В субботу генеральный штаб ВС Ирана распространил заявление, в котором признал, что украинский самолет был сбит по ошибке.

Теги
УкраинаИранРоухани, ХасанЗеленский, Владимир АлександровичКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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