"Международные украинские авиалинии" сообщили детали диалога пилота Boeing с аэропортом

КИЕВ, 11 января. /ТАСС/. Пилот Boeing "Международных авиалиний Украины" (МАУ) вел диалог с аэропортом Тегерана до самого момента катастрофы. Об этом заявил в субботу президент МАУ Евгений Дыхне.

Наш борт слышал аэропорт Тегерана. Мы убедились в том, что диалог с аэропортом был до последней секунды происшествия, до последней секунды было согласование маршрута, поворота - это все есть в материалах расследования", - сказал он, выразив убеждение, что вскоре эта информация будет доступна документально".

Дыхне также подчеркнул, что экипаж вел переговоры с диспетчером, который давал указания, как действовать на маршруте, поэтому "никаких не могло быть инсинуаций с точки зрения изменения маршрута". Вице-президент МАУ по летной работе Игорь Сосновский также добавил, что самолет не менял курс, и что это не могло стать причиной его поражения иранской стороной. "Курс был изменен на 15 градусов вправо, туда, куда надо было лететь, согласно указаниям диспетчера", - подчеркнул он.

Сосновский также заявил, что аэропорт Тегерана в момент полета Boeing работал в штатном режиме. "Через 1:38 после нашего рейса взлетели две иранские компании, и аэропорт продолжил работу в штатном режиме, как будто ничего и не было", - сказал он.

Вице-президент также напомнил, что самолеты МАУ летали в Тегеран регулярно последние пять лет.