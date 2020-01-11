Трюдо встретился с родственниками погибших в катастрофе в Иране

ОТТАВА, 11 января. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо встретился с родственниками погибших в катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном, которые проживают в Торонто. Об этом в субботу сообщил телеканал Global News .

Встреча состоялась поздно вечером в пятницу и была закрыта для прессы. Некоторые ее подробности телеканалу сообщил 39-летний Шахин Могхаддам, который в катастрофе потерял жену и десятилетнего сына. По его словам, встреча с премьер-министром получилась очень эмоциональной, он выслушал каждого. "Мы говорили о моей семье, он плакал вместе со мной, - сказал мужчина. - Я не знаю ничего о том, какой он политик, но в личном общении - он прекрасный человек". Могхаддам также сообщил, что в воскресенье после проведения поминальных мероприятий в Торонто он намерен вылететь в Турцию, а оттуда попасть в Тегеран.

Ранее в субботу Трюдо заявил, что в свете признания Тегераном ответственности за инцидент со сбитым украинским самолетом ожидает от иранских властей "полного сотрудничества" в расследовании катастрофы. Премьер также отметил, что основным приоритетом для канадского правительства остается проведение расследования в духе "прозрачности и справедливости". Трюдо также подчеркнул, что расценивает случившее как "национальную трагедию".

В пятницу глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань сообщил, что Канада, Афганистан, Великобритания, Швеция и Украина создали специальную группу помощи родным погибших в катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном. По его словам, группа будет оперативно доводить до родственников погибших всю информацию о ходе расследования причин катастрофы и заниматься оказанием необходимой им помощи. Он также добавил, что в авиакатастрофе погибли 57 канадских граждан, а не 63, как считалось ранее.

Кроме того, по словам Шампаня, в Анкаре сейчас находится группа канадских дипломатов и специалистов, которые ожидают получения иранских виз. В их задачу в Тегеране будет входить оказание консульской помощи родственникам погибших и участие в расследовании.

8 января Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. В субботу генеральный штаб ВС Ирана распространил заявление, в котором признал, что самолет был сбит по ошибке.