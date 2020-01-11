Зеленский и Макрон договорились привлечь французских экспертов к расследованию по Boeing

КИЕВ, 11 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, в ходе которого было согласовано привлечение французских специалистов к расследованию крушения украинского Boeing. Об этом сообщила пресс-служба офиса Зеленского.

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"Главы государств договорились о привлечении французских специалистов к расшифровке черных ящиков сбитого самолета", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что Макрон пообещал способствовать всестороннему расследованию катастрофы и привлечению к ответственности виновных. По словам французского лидера, Франция уже запустила формальную процедуру начала соответствующего международного расследования в Международной организации гражданской авиации (ИКАО).