Источник: Лондон остается приверженным сделке по ядерной программе Тегерана

ЛОНДОН, 11 января. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Великобритания остается приверженной Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в субботу источник в правительстве Соединенного Королевства.

"Мы продолжаем быть приверженными СВПД и призываем Иран выполнять условия сделки", - сказала собеседница агентства в ответ на просьбу прокомментировать, повлияет ли признание Тегераном уничтожения иранскими военными по ошибке пассажирского самолета компании "Международные авиалинии Украины", на позицию Лондона по ядерной сделке.