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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
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Источник: Лондон остается приверженным сделке по ядерной программе Тегерана

ЛОНДОН, 11 января. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Великобритания остается приверженной Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в субботу источник в правительстве Соединенного Королевства.

"Мы продолжаем быть приверженными СВПД и призываем Иран выполнять условия сделки", - сказала собеседница агентства в ответ на просьбу прокомментировать, повлияет ли признание Тегераном уничтожения иранскими военными по ошибке пассажирского самолета компании "Международные авиалинии Украины", на позицию Лондона по ядерной сделке.

Теги
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
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