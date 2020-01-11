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Джонсон назвал признание Ираном уничтожения украинского самолета важным шагом

Британский премьер призвал к деэскалации напряженности в регионе

ЛОНДОН, 11 января. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал в субботу признание Ираном уничтожения по ошибке украинского пассажирского самолета важным шагом, призвав к деэскалации конфликта. Об этом говорится в распространенном заявлении главы британского правительства.

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"Признание Ираном того, что рейс 751 компании "Международные авиалинии Украины" был сбит по ошибке их собственными вооруженными силами, является важным первым шагом", - сказал Джонсон.

"Этот трагический инцидент лишь подчеркивает важность деэскалации напряженности в регионе. Мы все можем ясно видеть, что дальнейший конфликт лишь приведет к новым жертвам и трагедии. Жизненно важно, чтобы все лидеры теперь стремились к политическому выходу (из кризиса)", - добавил он, призвав к "полному, прозрачному и независимому расследованию" произошедшего.

Теги
ИранВеликобританияДжонсон, БорисОбострение конфликта на Ближнем ВостокеКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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