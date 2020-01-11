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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

Парламент Ирана проведет 12 января заседание по катастрофе украинского самолета

Мероприятие пройдет в закрытом режиме

ТЕГЕРАН, 11 января. /ТАСС/. Меджлис (парламент) Ирана 12 января проведет экстренное непубличное заседание, посвященное обстоятельствам крушения украинского самолета в Тегеране. Об этом заявил в субботу официальный представитель руководства Меджлиса Асадулла Аббаси.

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"Завтра утром Меджлис в присутствии командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) [Хосейна Салами] проведет заседание для рассмотрения последних событий", - цитирует его телерадиовещательная корпорация IRIB. Аббаси добавил, что "в ходе этого непубличного мероприятия будут обсуждаться гибель командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" КСИР Касема Сулеймани, атаки [иранских ВС] по военным базам США в Ираке, а также крушение украинского самолета".

8 января Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. По данным министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции.

В субботу генеральный штаб ВС Ирана распространил заявление, в котором признал, что украинский самолет был сбит по ошибке. По словам командующего Воздушно-космическими силами КСИР, бригадного генерала Амира Али Хаджизаде, система противовоздушной обороны страны приняла Boeing 737 за крылатую ракету.

Теги
УкраинаИранПристайко, Вадим ВладимировичКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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