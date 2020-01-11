В Стокгольме считают, что Иран должен нести полную ответственность за катастрофу Boeing

СТОКГОЛЬМ, 11 января. /ТАСС/. Власти Ирана должны нести полную ответственность за тех, кто пострадал в катастрофе пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины" в Тегеране. Об этом пишет премьер-министр Швеции Стефан Лёвен в распространенном в субботу правительственной канцелярией комментарии заявления генерального штаба ВС Ирана.

"Я очень серьезно отношусь к сделанному Ираном заявлению. Ужасно и чудовищно, что самолет был сбит. То, что был сбит гражданский самолет - случайно или нет, - является актом, который должен быть осужден, и Иран должен нести полную ответственность за тех, кто пострадал", - отметил премьер.

"Это заявление является основой для тщательного и прозрачного расследования, которое должно прояснить все обстоятельства, связанные с аварией. Родственники пострадавших имеют право полностью выяснить, кто несет ответственность за катастрофу. Мы требуем, чтобы Иран полностью сотрудничал в проводимом расследовании, включая предоставление экспертам пострадавших стран возможности участвовать в нем и обеспечение полной прозрачности в расследовании", - считает Лёвен.