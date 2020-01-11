После захвата здания администрации президента Абхазии пропало более 50 единиц оружия

СУХУМ, 11 января. /ТАСС/. Более 50 единиц оружия, в том числе гранат, пистолетов и гранатометов, пропало после вскрытия специальной комнаты для хранения оружия в здании администрации президента Абхазии. Об этом сообщил ТАСС в субботу секретарь Совета безопасности страны Мухамед Килба.

Накануне он заявил, что митингующие завладели оружием в здании администрации президента Абхазии, вскрыв комнату, где оно хранилось. Однако один из организаторов протеста в Сухуме Ахра Авидзба эту информацию опроверг.

"Государственному зданию нанесен существенный ущерб, вскрыта комната для хранения оружия, мне сообщили подробно, какое количество вооружения вынесено. <…> Более 50 единиц как автоматического, так и пистолетов, гранатометов, гранаты ручные, патроны разного калибра", - сообщил он.