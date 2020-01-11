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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

В США заявили, что к катастрофе украинского самолета привели "безрассудные действия Ирана"

Как никогда важно, чтобы Тегеран оставил свои безрассудные амбиции, отметил представитель американской администрации

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Катастрофа Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" стала следствием "безрассудных действий Ирана". Так представитель американской администрации высокого ранга прокомментировал в субботу ТАСС признание Тегераном уничтожения иранскими военными по ошибке пассажирского самолета.

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"Это была ужасная трагедия. В конечном счете Иран совершил ужасную ошибку. Безрассудные действия Ирана снова имели разрушительные последствия", - сказал он.

"Сейчас как никогда важно, чтобы Иран оставил свои безрассудные амбиции и начал вести себя как нормальная страна", - продолжил представитель администрации.

Теги
УкраинаСШАИранКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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