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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

Спикер парламента Ирана выразил соболезнования семьям жертв сбитого Boeing

Али Ардашир Лариджани призвал установить личности всех, кто ответственен за ошибку

ТЕГЕРАН, 11 января. /ТАСС/. Председатель парламента (Меджлиса) Ирана Али Ардашир Лариджани в субботу выразил соболезнования семьям пассажиров самолета Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), который был по ошибке сбит системами ПВО страны. Об этом сообщает информационное агентство IRNA.

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"Я выражаю глубокие и искренние соболезнования в связи с этой трагической ошибкой семьям погибших", - отметил Лариджани.

"Изучение масштабов этой ошибки - это важная задача, которой должны придать приоритетное значение соответствующие ведомства", - продолжил председатель парламента. Он призвал установить личности всех тех, кто ответственен за случившуюся ошибку.

Теги
ИранКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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