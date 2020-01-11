Спикер парламента Ирана выразил соболезнования семьям жертв сбитого Boeing

ТЕГЕРАН, 11 января. /ТАСС/. Председатель парламента (Меджлиса) Ирана Али Ардашир Лариджани в субботу выразил соболезнования семьям пассажиров самолета Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), который был по ошибке сбит системами ПВО страны. Об этом сообщает информационное агентство IRNA .

"Я выражаю глубокие и искренние соболезнования в связи с этой трагической ошибкой семьям погибших", - отметил Лариджани.

"Изучение масштабов этой ошибки - это важная задача, которой должны придать приоритетное значение соответствующие ведомства", - продолжил председатель парламента. Он призвал установить личности всех тех, кто ответственен за случившуюся ошибку.