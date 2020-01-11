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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

ЕС: Иран должен принять меры, чтобы трагедия со сбитым самолетом никогда не повторилась

В Брюсселе ожидают, что Тегеран продолжит всестороннее сотрудничество

БРЮССЕЛЬ, 11 января. /ТАСС/. Иран должен принять необходимые меры, чтобы трагедия со сбитым самолетом Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) никогда больше не повторилась. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы Евросоюза, распространенном в субботу в Брюсселе.

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"Принимая во внимание обязательства, данные президентом [Ирана Хасаном] Роухани, ЕС ожидает, что Иран продолжит всестороннее сотрудничество и проведет всеобъемлющее и прозрачное расследование, которое должно соответствовать международным стандартам. Необходимо принять соответствующие меры, чтобы такая ужасная катастрофа никогда больше не повторилась", - отмечается в нем.

Теги
УкраинаИранРоухани, ХасанКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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