ЕС: Иран должен принять меры, чтобы трагедия со сбитым самолетом никогда не повторилась

БРЮССЕЛЬ, 11 января. /ТАСС/. Иран должен принять необходимые меры, чтобы трагедия со сбитым самолетом Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) никогда больше не повторилась. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы Евросоюза, распространенном в субботу в Брюсселе.

"Принимая во внимание обязательства, данные президентом [Ирана Хасаном] Роухани, ЕС ожидает, что Иран продолжит всестороннее сотрудничество и проведет всеобъемлющее и прозрачное расследование, которое должно соответствовать международным стандартам. Необходимо принять соответствующие меры, чтобы такая ужасная катастрофа никогда больше не повторилась", - отмечается в нем.