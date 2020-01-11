Вице-президент Абхазии: постоянная смена власти может привести к анархии в республике

СУХУМ, 11 января. /ТАСС/. Ответственные за захват здания администрации президента Абхазии должны понести наказание по закону. Об этом заявил в субботу на встрече со сторонниками президента Рауля Хаджимбы вице-президент Аслан Барциц.

"Прокуратура досконально изучит все, что произошло и по закону все ответственные за ситуацию должны понести наказание", - сообщил он, подчеркнув, что должны быть отдельные люди, которые понесут "ответственность за все незаконное".

По его словам, сложившаяся в стране ситуация взволновала всех граждан. Барциц считает, что подобное отношение суда к действующему президенту недопустимо. "Нам говорят, что и мы в 2014 году так поступили, но мы так не поступили, это совершенно разные ситуации", - добавил вице-президент, добавив, что постоянная смена власти может привести к анархии в республике.