{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Абхазии

Вице-президент Абхазии: постоянная смена власти может привести к анархии в республике

Захватившие здание администрации главы государства должны понести наказание, отметил Аслан Барциц

СУХУМ, 11 января. /ТАСС/. Ответственные за захват здания администрации президента Абхазии должны понести наказание по закону. Об этом заявил в субботу на встрече со сторонниками президента Рауля Хаджимбы вице-президент Аслан Барциц.

На эту тему
ЦИК Абхазии готовится назначить новые выборы президента

"Прокуратура досконально изучит все, что произошло и по закону все ответственные за ситуацию должны понести наказание", - сообщил он, подчеркнув, что должны быть отдельные люди, которые понесут "ответственность за все незаконное".

По его словам, сложившаяся в стране ситуация взволновала всех граждан. Барциц считает, что подобное отношение суда к действующему президенту недопустимо. "Нам говорят, что и мы в 2014 году так поступили, но мы так не поступили, это совершенно разные ситуации", - добавил вице-президент, добавив, что постоянная смена власти может привести к анархии в республике.

Теги
АбхазияХаджимба, Рауль ДжумковичПолитический кризис в Абхазии
Реклама на ТАСС
Французская "конфедерация труда" приветствует отзыв пункта о новом пенсионном возрасте
В заявлении генсека организации отмечается, что "отказ от этого пункта говорит о желании правительства пойти на компромисс"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС