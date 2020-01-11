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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

Политолог: признание Ирана о сбитом самолете ухудшит мнение о стране в мире

Вместе с тем такой шаг демонстрирует смелость Тегерана, отметил президент международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани

РИМ, 11 января. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Признание Ираном факта сбитого по ошибке украинского пассажирского самолета негативно повлияет на образ страны в коллективном сознании, главным образом европейцев, но одновременно демонстрирует смелость Тегерана. Такое мнение выразил в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС президент международного института глобального анализа Vision & Global Trends, политолог Тиберио Грациани.

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"Признание ошибки, приведшей к авиакатастрофе, будет иметь негативные последствия для имиджа страны в глазах международного сообщества и изменит общественное мнение, главным образом европейцев. Но признание собственной вины означает и то, что иранские власти ничего не хотят скрывать и не боятся правды, особенно перед собственным народом", - сказал эксперт. По его мнению, признанию ошибки способствовало понимание контропродуктивности сокрытия факта, а также внимание мировых СМИ.

Грациани также отметил, что данное признание может иметь последствия и для внутренней политики. "Посмотрим, как это скажется на будущих выборах, в том числе в парламент в феврале, и изменится ли внутреннее политическое равновесие", - пояснил он.

Теги
УкраинаИранКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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