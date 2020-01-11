Нетаньяху: султан Омана неустанно трудился над укреплением мира на Ближнем Востоке

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 января. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил в субботу соболезнования в связи со смертью султана Омана Кабуса бен Саида Аль Саида и отметил, что тот неустанно трудился над продвижением мира и стабильности на Ближнем Востоке.

"Я выражаю соболезнования народу Омана и разделяю его скорбь в связи с кончиной султана Кабуса бен Саида Аль Саида. Он был великим лидером, который неустанно трудился над укреплением мира и стабильности на Ближнем Востоке. Под его руководством Оман стал ключевой, прогрессивной страной", - распространила высказывания израильского премьера его канцелярия.

Нетаньяху также отметил обещание нового главы султаната Хайсама бен Тарека Аль Саида сохранить наследие Кабуса. "Я приветствую заявление Хайсама бен Тарека о преемственности курса внешней политики Омана и о продолжении работы по обеспечению мира в регионе", - сказал он.