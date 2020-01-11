{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Оман при султане Кабусе бен Саиде. Внешняя и внутренняя политика

Султан умер 10 января в возрасте 79 лет
Кабус бен Саид Аль Саид EPA-EFE/HAMID AL-QASMI
Описание
Кабус бен Саид Аль Саид
© EPA-EFE/HAMID AL-QASMI

ТАСС-ДОСЬЕ. 10 января 2020 года в возрасте 79 лет после продолжительной болезни умер султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид. Он правил страной с 1970 года. За это время Оман превратился в современное государство с высоким уровнем жизни.

Приход к власти и провозглашение Султаната Оман

Кабус бен Саид Аль Саид пришел к власти в июле 1970 года в результате бескровного переворота, в ходе которого был свергнут его отец султан Саид бен Теймур. Уже в следующем месяце новый султан изменил название страны на Султанат Оман (прежнее - Султанат Маскат и Оман). Таким образом Кабус выразил намерение положить конец исторически сложившемуся делению страны на прибрежную (султанат Маскат) и внутреннюю пустынную (Оман) части (в 1920 году имамат Оман был провозглашен независимым от султаната Маската государством, в ходе войны 1954-1959 годов был захвачен Маскатом).

Безопасность

Одной из главных задач султана Кабуса была стабилизация обстановки в стране. В южном регионе Дофар (граничил с социалистическим Южным Йеменом) с 1964 года продолжалось восстание, возглавляемое повстанческой марксистской организацией "Фронт освобождения Дофара" и поддерживаемое коммунистическими режимами. Для решения проблемы Дофара султан Кабус модернизировал армию (создал артиллерийский полк, бронетанковые эскадроны, инженерные отряды, пограничный полк и др.) и увеличил ее численность (в первые пять лет с 4 до 12 тыс.). В 1975 году при поддержке Великобритании, шахского Ирана и Иордании султану Кабусу удалось подавить восстание в Дофаре; его участники были амнистированы. С тех пор на протяжении почти 50 лет, несмотря на происходящие в ближневосточном регионе войны и конфликты, ситуация в сфере безопасности в Омане остается стабильной.

Внутренняя политика

Возглавив жившую по феодальным законам и закрытую от внешнего мира страну, Кабус бен Саид стал проводить политику, направленную на ее модернизацию ("оманский ренессанс"). В Омане появилось радиовещание и телевидение, для снижения влияния племенных шейхов была проведена административная реформа.

По решению султана в 1981 году был создан совещательный орган - Консультативный совет, в 1996 году была принята первая в истории страны конституция (Основной закон), которая преобразовала Консультативный совет в выборный орган (первые всеобщие выборы состоялись в 2003 году, до этого участие в них принимали только влиятельные граждане). Конституция также закрепила основные права граждан, в 1996-2006 годах султанат Оман присоединился к большому числу международных правозащитных конвенций.

В 2011 году на фоне событий "арабской весны" (антиправительственные выступления в ряде арабских стран, приведшие к смене режимов), когда в Омане прошли демонстрации против коррупции и безработицы, султан Кабус принял ряд решений, направленных на улучшение качества жизни подданных. На социально-экономические программы и создание рабочих мест было выделено $2,6 млрд.

Также султан внес изменения в Основной закон, в соответствии с которыми были расширены полномочия Консультативного совета. Он был наделен правом законодательной инициативы и внесения поправок в законопроекты, предложенные на рассмотрение кабинетом министров, председатель совета, ранее назначаемый султаном, стал выборным лицом. Было также принято решение о проведении первых в истории страны муниципальных выборов в 2012 году. Кроме того, в феврале 2012 года был издан указ, в соответствии с которым судебные органы стали полностью независимыми от исполнительной ветви.

Социально-экономическая сфера

В 1970 году в Омане функционировали только три начальные школы, одна больница и было проложено только 10 км асфальтированной дороги. Придя к власти, Кабус сконцентрировался на развитии социальной сферы. Благодаря доходам от нефтедобычи (до 90% экспортной выручки) ему удалось создать развитую инфраструктуру, систему образования и здравоохранения, а также реализовать различные социальные проекты. Сегодня в Омане работают свыше тысячи государственных школ, десятки университетов и колледжей, уровень грамотности среди взрослого населения составляет 95,7%, а среди молодежи - 98,6% (по данным ВБ за 2018 год). В Омане отмечается высокий уровень системы здравоохранения. Средняя продолжительность жизни в стране увеличилась с 50 лет в 1970 году до 77 лет в 2017 году. В стране открыто свыше 80 больниц (50 - государственные) и сотни различных медицинских учреждений (согласно Минздраву Омана). Граждане могут получить бесплатное образование (в том числе высшее) и медицинское обслуживание, а также участок земли под строительство дома по достижении совершеннолетия. Доходы физических лиц не облагаются налогом. Кабус запретил рабство, которое являлось неотъемлемой частью экономики страны. В 2018 году в рейтинге ООН по индексу развития человеческого потенциала султанат занимал 48-е место.

ВВП страны вырос с $256,3 млн в 1970 году до $79,3 млрд в 2018 году. Если в 1970 году ВВП на душу населения составлял 354$, то в 2018 году он равнялся $16,4 тыс. Осознавая ограниченность нефтяных запасов государства (4,79 млрд баррелей; в Саудовской Аравии - 297,7 млрд баррелей) правительство под руководством султана Кабуса стремится диверсифицировать экономику и сократить долю нефтяного сектора в ВВП с 37,2% до 9%.

Права женщин

Статья 17 Основного закона страны от 1996 года закрепила запрет на дискриминацию по половому признаку. В 1997 году женщины получили право участвовать в выборах, в 2008 году - владеть землей. Сегодня они могут работать полицейскими, таксистами, пилотами, служить в армии. Широко представлены женщины и на госслужбе. В парламенте последнего созыва они входят в обе палаты (в верхней - 15 женщин из 86 мест; в нижней - 2 из 85). В составе правительства в настоящее время есть две женщины (министр просвещения и министр высшего образования; впервые женщина назначена министром в 2004 году). С 2009 года указом султана Кабуса в Омане ежегодно 17 октября празднуется женский день.

Внешняя политика

Султану Кабусу удалось усилить роль Омана на международной арене - в 1971 году страна стала членом ООН и Лиги арабских государств, в 1981 году - одним из основателей Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Кабус проводил независимую и сбалансированную внешнюю политику, избегая вовлеченности в конфликты в регионе и ограничиваясь посреднической ролью. Кабус был одним из немногих арабских лидеров, которые не разорвали отношения с Египтом из-за заключения в 1979 году мирного договора с Израилем. В 1994 году Оман стал первым арабским государством Персидского залива, принявшим премьер-министра Израиля (при этом страны не имеют дипломатических отношений). При султане Кабусе Оман поддерживал дружеские отношения с Ираном - соперником своих союзников США и Саудовской Аравии. В 2013-2014 годах в столице Омана Маскате проходили неофициальные переговоры между США и Ираном по вопросу ограничения иранской ядерной программы. В марте 2015 года Оман отказался вступать в возглавляемую Саудовской Аравией коалицию и наносить авиаудары по позициям шиитских мятежников (хуситов), захвативших власть в Йемене. В Маскате осуществлялись дипломатические контакты между хуситами и властями Йемена. В 2017 году, придерживаясь политики нейтралитета, Оман не поддержал Саудовскую Аравию, Бахрейн, ОАЭ и Египет и не разорвал дипломатические отношения с Катаром и помогал Катару преодолевать экономическую блокаду арабских стран.

Теги
ОманКабус бен Саид
Реклама на ТАСС
Биография султана Омана Кабуса бен Саида, правившего страной с 1970 года
Он умер 10 января в возрасте 79 лет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС