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Глава ПНС Ливии согласился на перемирие в случае отвода войск фельдмаршала Хафтара

Фаиз Сарадж заявил, что приветствует инициативу России и Турции о прекращении огня и готов предпринять любые шаги в этом направлении при условии отступления атакующей стороны

РИМ, 11 января. /ТАСС/. Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж заявил в субботу, что готов прекратить огонь при условии, что Ливийская национальная армия (ЛНС) фельдмаршала Халифы Хафтара остановит наступление.

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"Мы приветствуем инициативу России и Турции о прекращении огня и готовы предпринять любые шаги в этом направлении при условии отступления атакующей стороны, которая, похоже, с этим не согласна", - сказал Сарадж после встречи в Риме с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте. Он также поблагодарил Италию за попытки посредничества в достижении мира в Ливии.

Как объявил в свою очередь Конте, в ходе переговоров с Сараджем стороны договорились о возобновлении совместной комиссии для осуществления крупных проектов, в том числе инвестиционных, о которых была достигнута договоренность, но работа по которым прервалась после начала в 2014 году конфликта в Ливии.

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