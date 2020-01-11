Глава ПНС Ливии согласился на перемирие в случае отвода войск фельдмаршала Хафтара

"Мы приветствуем инициативу России и Турции о прекращении огня и готовы предпринять любые шаги в этом направлении при условии отступления атакующей стороны, которая, похоже, с этим не согласна", - сказал Сарадж после встречи в Риме с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте. Он также поблагодарил Италию за попытки посредничества в достижении мира в Ливии.

Как объявил в свою очередь Конте, в ходе переговоров с Сараджем стороны договорились о возобновлении совместной комиссии для осуществления крупных проектов, в том числе инвестиционных, о которых была достигнута договоренность, но работа по которым прервалась после начала в 2014 году конфликта в Ливии.