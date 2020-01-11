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Иран просит ООН принять меры в отношении США из-за невыдачи визы Зарифу

Следует прибегнуть к средствам правовой защиты, отмечается в письме постпреда Ирана

ООН, 11 января. /ТАСС/. Иран обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой принять правовые меры в отношении США из-за невыдачи визы главе иранского МИД Мохаммаду Джаваду Зарифу для участия в заседании Совета Безопасности всемирной организации. Об этом говорится в письме постпреда Ирана при ООН Маджида Тахт-Раванчи на имя Гутерриша, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

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"В сложившихся обстоятельствах следует прибегнуть к средствам правовой защиты, чтобы пресечь это нарушение международного права", - сказано в документе.

"Иран твердо убежден в том, что продолжающееся невыполнение США их обязательств, которое повлияло на работу представителей Исламской Республики при ООН, подтвердило наличие правового спора между принимающим государством, ООН и Ираном, - говорится в письме. - В связи с этим Иран вновь просит вас вмешаться в соответствии с соглашением о размещении штаб-квартиры, чтобы урегулировать этот спор, который уже поставил под сомнение авторитет ООН".

Пресс-служба ООН пока не ответила на вопрос ТАСС о возможных шагах в связи с обращением Ирана.

Во вторник агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщило о том, что США в понедельник отказались выдать визу Зарифу. Он должен был принять участие в запланированных ранее открытых дебатах Совета Безопасности по вопросу о соблюдении Устава ООН. Решение об отказе в визе последовало вслед за усилением напряженности между США и Ираном после того, как в результате удара Вашингтона в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани.

Теги
СШАИранЗариф, Мохаммад ДжавадГутерриш, АнтониуГибель иранского генерала Касема СулейманиОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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