Президент Ирана обсудил по телефону с премьером Канады авиакатастрофу в Тегеране

ТЕГЕРАН, 11 января. /ТАСС/. Президент Ирана Хасан Роухани обсудил в субботу по телефону с премьер-министром Канады Джастином Трюдо катастрофу украинского самолета Boeing 737 в Тегеране. Об этом сообщила пресс-служба иранского президента.

"Необходимые действия для установления причин происшествия были выполнены, и в скором времени будет завершено полное расследование, которое установит окончательные выводы", - сказал Роухани. Он добавил, что "Иран приветствует любое сотрудничество с другими странами в рамках международных норм, которое сможет пролить свет на детали происшествия".

В свою очередь, Трюдо приветствовал взаимодействие с иранской стороной для завершения расследования, отмечает пресс-служба. "Я также надеюсь, что в ближайшем будущем мы сможем больше сотрудничать по вопросу безопасности в регионе", - сказал канадский премьер.