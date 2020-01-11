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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

Европейское агентство по авиабезопасности рекомендовало избегать любых полетов над Ираном

Рекомендация была выпущена в связи с признанием Тегерана, что его вооруженные силы "случайно сбили украинский самолет"

ТАСС, 11 января. Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) рекомендовало авиакомпаниям отказаться от полетов в воздушном пространстве Ирана. Об этом в субботу со ссылкой на заявление организации сообщило агентство Reuters.

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По его данным, рекомендация была выпущена "в связи с заявлением со стороны Ирана, что его вооруженные силы случайно сбили украинский пассажирский самолет".

Ранее EASA выпустило рекомендацию для авиакомпаний о необходимости отказаться от полетов над территорией Ирана на высоте ниже 7,5 тыс. м.

Теги
ИранКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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