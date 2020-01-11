В Белом доме считают, что Иран после гибели Сулеймани больше склонен к диалогу с США

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Шансы на то, что Тегеран пойдет на переговоры с Вашингтоном, стали выше после гибели в результате американского удара командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани. Такое мнение помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен выразил в опубликованном в субботу интервью новостному порталу Axios .

"Я думаю, что шансы сесть [за стол переговоров] с иранцами и договориться о соглашении значительно увеличились", - сказал порталу О'Брайен. По его мнению, это произошло в связи с тем, что Сулеймани "больше вне поля боя".

Помощник президента США также выразил мнение, что "иранцы осознали, что они не хотят военной конфронтации с США, а также то, что кампания максимального давления [на Тегеран] не закончится".

"Сулеймани был убежден, что он может положить конец кампании максимального давления, поднимаясь вверх по лестнице эскалации [в отношениях] с США, сбивая беспилотники, выводя из строя саудовские НПЗ, захватывая суда и тому подобное <...> Думаю, эти игры теперь закончились <...> Я считаю, что иранцы выходят из состояния повышенной боевой готовности", - пояснил О'Брайен.

Как отмечает Axios, у О'Брайена также спросили, почему администрация США публично призналась в убийстве Сулеймани, а не пошла по пути сохранения анонимности. Это, по мнению ряда экспертов, было бы более рационально, поскольку не выглядело бы так оскорбительно по отношению к иранскому руководству, поясняет портал.

"[В мире] не так много стран, способных осуществить эту атаку", - ответил О'Брайен. По его словам, Сулеймани "был причастен к подготовке нападений на американцев", а Соединенные Штаты хотели их сорвать. "Это получило бы гласность", - добавил помощник президента США.