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Политический кризис в Абхазии

Власти Абхазии выработали позицию для переговоров с протестующими

Ультиматумы в сложившейся ситуации неприемлемы, отметил секретарь Совета безопасности республики Мухамед Килба

СУХУМ, 11 января. /ТАСС/. Власти Абхазии на переговорах с протестующими готовы идти на компромиссы, но ультиматумы в сложившейся ситуации неприемлемы. Об этом заявил ТАСС в субботу секретарь Совета безопасности Абхазии Мухамед Килба.

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"Выработали конкретные позиции по теме переговоров. Есть люди, которые компетентны, узнаваемы, уважаемы, политически не совсем ангажированы - они в работе, так называемая народная дипломатия. Я уверен, что мы найдем выход из данной ситуации", - сказал Килба.

Он отметил, что для стабилизации ситуации "придется потрудиться".

"Нужно чуть-чуть умерить амбиции. Любые переговоры предусматривают компромиссы и определенные уступки. Эта тенденция есть, это возможно, но, безусловно, движение должно быть двустороннее. Логически приемлемые пути возможны, ультиматум неприемлем ни с одной стороны", - добавил собеседник агентства.

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АбхазияПолитический кризис в Абхазии
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