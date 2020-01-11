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Политический кризис в Абхазии

Сторонники главы Абхазии расходятся, оппозиция остается в здании администрации президента

Обстановка в центре Сухума довольно сложная, но стабильная, отметил секретарь Совета безопасности республики Мухамед Килба

СУХУМ, 11 января. /ТАСС/. Собравшиеся в здании филармонии в Сухуме сторонники президента Абхазии Рауля Хаджимбы расходятся после встречи с вице-президентом Асланом Барцицем и бывшим вице-президентом Виталием Габнией. Оппозиция вновь намерена остаться на ночь в захваченном ею здании администрации президента, передает корреспондент ТАСС.

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Серьезных ограничений движения транспорта в Сухуме нет, по улицам гуляют люди, заметное усиление охраны общественного порядка отсутствует, лишь в районе филармонии и здания администрации президента дежурят сотрудники ГАИ и милиция.

Встреча Барцица и Габнии со сторонниками главы Абхазии прошла днем. По данным корреспондента ТАСС, многие собравшиеся начали покидать здание филармонии после призыва Барцица к пожилым и женщинам разойтись. В здании остается около 100 сторонников Хаджимбы. По их словам, они намерены обсудить сложившуюся в стране ситуацию. Сам президент к сторонникам не вышел, хотя его появление не исключалось.

В то же время сторонники оппозиции считают, что захваченное здание администрации не стоит оставлять до тех пор, пока Хаджимба не подаст в отставку. В ночь на воскресенье они планируют дежурить там посменно.

Обстановка сложная, но стабильная

Как сообщил ТАСС секретарь Совета безопасности Абхазии Мухамед Килба, в целом обстановка в центре Сухума довольно сложная, но стабильная. "Изменений особых нет, обстановка стабильно сложная. Просматривается тенденция к стабилизации. Есть шанс надеяться, что положительно разрешится данный кризис", - сказал он.

Килба отметил, что Абхазия - "страна маленькая", поэтому представители сторон, по его словам, так или иначе знакомы друг с другом, что поможет им договориться. На данном этапе, считает он, важно то, что удалось избежать пострадавших во время протестов и захвата здания администрации.

"У нас большой праздник - старый Новый год, он традиционно празднуется в Абхазии. Надеюсь, что не позднее 13 января здание будет освобождено. Тем более, что в здании им нет смысла находиться. Суд уже удовлетворил их позицию", - добавил секретарь Совета безопасности.

Теги
АбхазияХаджимба, Рауль ДжумковичПолитический кризис в Абхазии
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