Президент Абхазии и замсекретаря Совбеза России обсудили ситуацию в Сухуме

СУХУМ, 12 января. /ТАСС/. Президент Абхазии Рауль Хаджимба и заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев встретились во второй раз за два дня, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся в стране из-за протестов, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе президента.

Ранее власти республики и протестующие заявляли о готовности к переговорам, но они пока не состоялись.

"11 января состоялась встреча президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба с заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашидом Нургалиевым. Рауль Хаджимба и Рашид Нургалиев обсудили общественно-политическую ситуацию в Республике Абхазия, а также пути ее нормализации", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Нургалиев рассказал главе республики о встречах с представителями оппозиции, на которых глава российской делегации отмечал, "что все процессы должны протекать строго в правовом русле, а также обсуждалась необходимость разблокирования комплекса правительственных зданий". "В ходе встречи также было отмечено, что сторонам необходимо воздерживаться от действий, которые могут осложнить обстановку", - добавляется в сообщении.

В пятницу в Абхазию из России прибыла делегация во главе с замсекретаря Совбеза РФ Нургалиевым. В пятницу и субботу Нургалиев провел ряд встреч, в том числе дважды беседовал с президентом страны. Ранее лидер оппозиции Аслан Бжания заявил, что встречался с Нургалиевым и обсудил с ним ситуацию в стране. Он отмечал, что беседа прошла конструктивно, "в позитивном ключе".