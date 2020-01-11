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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

Глава МИД Британии назвал нарушением международного права задержание посла страны в Иране

Ранее посол Роберт Макэйр принял участие в акции протеста

ЛОНДОН, 12 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб назвал вопиющим случаем нарушения международного права задержание посла Великобритании в Иране Роберта Макэйра. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении главы Форин оффиса.

"Задержание нашего посла в Тегеране безо всяких оснований или объяснений является вопиющим нарушением международного права. Иранское правительство находится сейчас на перепутье. Оно может продолжать двигаться к тому, чтобы стать изгоем, с политической и экономической изоляцией, которые это повлечет за собой, или сделать шаги по направлению к деэскалации напряженности и выбрать путь дипломатии", - заявил Рааб.

В субботу агентство Tasnim сообщило, что правоохранительные органы задержали и через несколько часов отпустили посла Великобритании в Иране из-за его участия в акции протеста и попытки руководить действиями толпы во время демонстрации возле тегеранского Технологического университета имени Амира Кабира. Тasnim отметило, что в воскресенье посол будет вызван в МИД Ирана в связи с инцидентом.

По данным агентства Reuters, в субботу в ряде городов Ирана, в том числе в Тегеране, начались антиправительственные демонстрации на фоне признания иранскими ВС ответственности за катастрофу украинского самолета Boeing 737.

8 января самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли все 176 человек, находившихся на борту: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. 11 января Генеральный штаб ВС Ирана распространил заявление, в котором признал, что самолет был по ошибке сбит иранской стороной. Как заявил командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) бригадный генерал Амир Али Хаджизаде, средства ПВО страны приняли самолет за крылатую ракету.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась в ночь на 3 января после ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" КСИР Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

Теги
ИранВеликобританияРааб, ДоминикКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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