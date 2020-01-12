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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

В Иране создали рабочую группу для консульской помощи жертвам авиакатастрофы

Официальный представитель МИД республики Аббас Мусави надеется, что такая мера поможет облегчить страдания родным погибших

ТАСС, 12 января. Специальная рабочая группа для помощи в решении консульских вопросов жертв крушения лайнера Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" была создана в Иране. Об этом сообщил официальный представитель МИД республики Аббас Мусави, слова которого передает агентство Mehr.

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По словам Мусави, группе, относящейся к одному из подразделений иранского дипведомства, было поручено немедленно начать работу по консульской помощи в соответствии с запросами семей жертв трагедии. Он выразил надежду, что такая мера поможет хотя бы в малой степени облегчить страдания родных погибших.

8 января самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли все 176 человек, находившихся на борту. 11 января Генеральный штаб ВС Ирана распространил заявление, в котором признал, что самолет был по ошибке сбит иранской стороной.

Теги
ИранКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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