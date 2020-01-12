Лидер оппозиции Абхазии определится с участием в выборах после преодоления кризиса

СУХУМ, 12 января. /ТАСС/. Депутат парламента Абхазии, лидер оппозиции Аслан Бжания примет решение о выставлении своей кандидатуры для участия в новых выборах после преодоления общественно-политического кризиса в республике.

"Сейчас задача номер один - это выйти из политического кризиса, а потом посмотрим", - сказал он в воскресенье журналистам, отвечая на вопрос об участии в новых выборах.

Он также напомнил, что оппозиция требует незамедлительного назначения новых президентских выборов после решения суда об отмене итогов предыдущих и ухода с поста главы Абхазии Рауля Хаджимбы. "Мы стоим на грани хаоса. Если в ближайшее время, то есть сегодня, не будет решения Центральной избирательной комиссии о назначении даты выборов, и он [Хаджимба] не объявит свои полномочия, удержать людей от неконтролируемых действий будет невозможно", - сообщил он.

По словам Бжании, сторона оппозиции готова к переговорам. "Если поступят конкретные предложения, то, конечно, переговоры будут", - заключил он.

Премьер может быть и.о. президента

Исполнять обязанности президента Абхазии до проведения новых выборов может действующий премьер-министр республики Валерий Бганба, считает Бжания. При этом он сказал журналистам, что такое решение может быть принято только путем переговоров.

"Для того, чтобы итоги выборов были признаны всеми сторонами, чтобы наконец-то был избран президент, этот ответственный период должен пройти под руководством человека беспристрастного, человека, имеющего опыт управления государством, если у него такой опыт уже был... Есть такой человек в государстве, его фамилия Бганба", - сказал он.

Бжания подчеркнул, что отношение к премьер-министру положительное среди разных политических групп в стране. "Это вопрос переговоров", - заключил он.

Ранее представители ЦИК и руководства страны заявляли, что, согласно закону, в случае назначения повторных выборов руководить страной до избрания нового главы государства должен действующий президент.