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Политический кризис в Абхазии

ЦИК Абхазии обсудит 12 января назначение новых выборов президента

Оппозиция требует немедленного назначения даты выборов

СУХУМ, 12 января. /ТАСС/. ЦИК Абхазии обсудит на заседании в воскресенье назначение даты новых выборов президента после того, как итоги предыдущего голосования были отменены Верховным судом страны, сообщил ТАСС глава комиссии Тамаз Гогия.

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В субботу сообщалось, что в ЦИК планировали обсудить дату голосования не ранее понедельника, 13 января.

Оппозиция, между тем, требует немедленного назначения даты выборов.

"Основная повестка - решение суда", - сказал Гогия. Отвечая на вопрос, будет ли назначена новая дата выборов, Гогия отметил, что "вероятность большая, нет необходимости оттягивать".

Теги
АбхазияПолитический кризис в Абхазии
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