Зеленского просят ликвидировать должность языкового омбудсмена на Украине

КИЕВ, 12 января. /ТАСС/. Петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием упразднить должность уполномоченного по защите государственного языка, поскольку это не предусмотрено конституцией страны, размещена на сайте главы государства.

"Требую от президента Украины отменить статьи закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" относительно назначения и прав уполномоченного по защите государственного языка, потому что это нарушает конституцию Украины. Освободить от должности антиконституционного (то есть незаконного) уполномоченного по защите государственного языка", - говорится в тексте петиции.

Автор петиции отмечает, что Верховная рада нарушила конституцию, назначив уполномоченного по защите государственного языка, поскольку эти функции выполняет уполномоченный Верховной рады по правам человека. Если петиция наберет 25 тыс. подписей в поддержку, то глава украинского государства обязан будет ее рассмотреть.

27 ноября кабинет министров Украины утвердил Татьяну Монахову уполномоченным по защите государственного языка. Должность языкового омбудсмена предусмотрена законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", принятого Радой в апреле 2019 года.

Согласно закону, "украинский язык как единый государственный язык выполняет функции языка межэтнического общения, является гарантией защиты прав человека для каждого украинского гражданина независимо от его этнического происхождения, а также является фактором единства и национальной безопасности Украины". При этом все должностные лица страны: правительство, судьи, офицеры Вооруженных сил, а также учителя, преподаватели вузов и врачи обязаны разговаривать и писать только на украинском языке при исполнении служебных обязанностей. В личном общении украинский можно не использовать. Религиозные обряды также можно совершать на языках национальных меньшинств Украины.

За нарушение закона вводится административная ответственность, а за "надругательство и пренебрежение" к украинскому языку можно понести уголовное наказание. Отвечать за разработку и утверждение методов проверки уровня владения украинским языком будет Национальная комиссия по стандартам государственного языка.