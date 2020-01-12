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СМИ: обстановка в Триполи остается спокойной на фоне сообщений о нарушениях перемирия

Перемирие действует с полуночи 12 января

КАИР, 12 января. /ТАСС/. Относительно спокойная обстановка сохраняется в Триполи, несмотря на поступающие сообщения о нарушениях вступившего в силу в воскресенье по инициативе РФ и Турции перемирия. Об этом сообщил новостной портал Afrigatenews.

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Очевидцы, на которых ссылается портал, отмечают, что "спокойствие вернулось в столицу" в воскресенье утром после девяти месяцев ожесточенных боев, начавшихся вслед за объявлением командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалом Халифой Хафтаром наступления на главный город страны. "На всех фронтах царит спокойствие", - указывают они.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган после встречи в Стамбуле 8 января призвали все стороны ливийского конфликта остановить боевые действия с полуночи 12 января. Сначала ЛНА в субботу вечером, а позднее в воскресенье и Правительство национального согласия (ПНС) заявили о поддержке этой инициативы и прекращении огня. Между тем практически сразу со вступлением в силу перемирия враждующие лагеря начали обвинять друг друга в нарушениях.

Так, некоторое время назад ПНС сообщило, что фиксировало их со стороны хафтаровцев в районах Салах-эд-Дин и Вади-эр-Рабиа всего через несколько минут после начала режима прекращения огня. В этой связи триполийский кабмин призвал ООН и патронировавшие сделку страны не игнорировать подобные действия, пообещав "жестко отвечать" на них. Аналогичные заявления звучат и от армии.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. Хафтар после длившихся с 4 апреля 2019 года позиционных боев на подступах к главному городу страны 12 декабря объявил о начале решающего наступления на столицу.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЛивияЭрдоган, Реджеп Тайип
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