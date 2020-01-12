{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

Компенсации семьям погибших в авиакатастрофе определят договоренности Ирана и Украины

Иранская сторона также отметила, что ущерб зданиям и зеленым насаждениям возместит возмещен украинская страховая компания

ТЕГЕРАН, 12 января. /ТАСС/. Размер компенсаций семьям погибших при крушении самолета в Тегеране пока не определен, он будет зависеть от достигнутых украинской и иранской стороной договоренностей. Об этом заявил в воскресенье глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар.

На эту тему
Крушение украинского Boeing в Тегеране. Главное

"Поскольку крушение украинского самолета не является рядовым случаем, выплата компенсаций зависит от договоренностей Ирана и Украины", - приводит его слова агентство IRNA.

По словам чиновника, "самолет был застрахован одной из украинских компаний". "Поэтому ущерб, который был причинен местным зданиям и зеленым насаждениям, будет возмещен украинской страховой компанией", - отметил он.

8 января Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. По данным министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции.

В субботу генеральный штаб ВС Ирана распространил заявление, в котором признал, что украинский самолет был сбит по ошибке. По словам командующего Воздушно-космическими силами КСИР бригадного генерала Амира Али Хаджизаде, система противовоздушной обороны страны приняла Boeing 737 за крылатую ракету.

Теги
УкраинаИранКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
Реклама на ТАСС
Глава МИД Ирана заявил о готовности развивать и углублять отношения с Оманом
Об этом Мохаммад Джавад Зариф сообщил в ходе поездки на памятную церемонию по случаю смерти султана Омана Кабуса бен Саида Аль Саида
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС