МИД Ирана ждет от полиции разъяснений по поводу задержания британского посла

ТЕГЕРАН, 12 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Ирана ждет разъяснений от представителей служб безопасности страны о задержании посла Великобритании в Тегеране Роберта Макэйра. Об этом говорится в заявлении иранского внешнеполитического ведомства, которое приводит в воскресенье агентство IRNA .

"Министерство иностранных дел ждет подробностей о задержании посла Великобритании напротив университета имени Амира Кабира в Тегеране", - говорится в сообщении.

В субботу агентство Tasnim сообщило, что иранские правоохранительные органы задержали и через несколько часов отпустили Макэйра из-за того, что тот участвовал в акции протеста и пытался руководить действиями толпы во время демонстрации возле Технологического университета имени Амира Кабира. В воскресенье посол должен быть вызван в МИД Ирана в связи с инцидентом. Сам дипломат заявил, что не принимал участия в демонстрациях, а лишь намеревался отдать дань уважения жертвам катастрофы украинского самолета Boeing 737.

В субботу в ряде городов Ирана, в том числе в Тегеране, прошли антиправительственные демонстрации на фоне признания иранскими ВС ответственности за авиакатастрофу 8 января.