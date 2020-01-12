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Глава МИД Ирана заявил о готовности развивать и углублять отношения с Оманом

Об этом Мохаммад Джавад Зариф сообщил в ходе поездки на памятную церемонию по случаю смерти султана Омана Кабуса бен Саида Аль Саида

ТЕГЕРАН, 12 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф посетил в воскресенье Маскат, чтобы принять участие в памятной церемонии по случаю смерти султана Омана Кабуса бен Саида Аль Саида. Об этом сообщило информационное агентство Тасним.

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В оманской столице глава МИД Ираном встретился с новым султаном Хайcамом бен Тареком Аль Саидом и обсудил с ним вопросы, представляющие взаимный интерес, отмечается в сообщении Тасним. Зариф также выразил соболезнования и подтвердил готовность Тегерана развивать и углублять давние дружеские отношения во всех областях между двумя странами, указало агентство.

Султан Кабус ушел из жизни в минувшую пятницу в возрасте 79 лет. Он правил страной около полувека - с 1970 года. Зариф назвал смерть оманского монарха "потерей для региона".

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