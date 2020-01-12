Президент Абхазии оспорит решение ЦИК о назначении повторных выборов

СУХУМ, 12 января. /ТАСС/. Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба намерен оспорить решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) о назначении повторных выборов главы государства, сообщается в воскресенье на сайте президента.

"Решение Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия о проведении 22 марта сего года повторных выборов президента Республики Абхазия было принято на основе незаконного и неправосудного определения Кассационной коллегии Верховного суда Республики Абхазия <…> Заявляем, что не согласны с данным решением и будем его обжаловать в установленном законом порядке", - говорится в сообщении.