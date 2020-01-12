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Политический кризис в Абхазии
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В оппозиции Абхазии рассчитывают на встречу с Хаджимбой 12 января

Как пояснил источник в штабе оппозиции, переговоры пройдут в резиденции президента

СУХУМ, 12 января. /ТАСС/. Представители оппозиции могут встретиться с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой в воскресенье. Если встреча состоится, будут обсуждаться вопросы, связанные с решением суда об отмене итогов сентябрьских выборов и назначением повторного голосования, сообщили журналистам в пресс-службе одного из лидеров оппозиции, депутата парламента Аслана Бжании.

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"Встреча с Раулем Хаджимбой, возможно, состоится сегодня", - сказали в пресс-службе. Там также привели слова Бжании, который заявил, что "если это произойдет, то следует обсудить вопросы, вытекающие из решения Верховного суда и Центризбиркома о назначении новых выборов президента Абхазии".

Как пояснил источник в штабе оппозиции, переговоры пройдут в резиденции президента.

Ранее Бжания заявлял, что оппозиция готова к переговорам. Она требует незамедлительного назначения новых президентских выборов после решения суда об отмене итогов предыдущих и ухода с поста главы Абхазии Рауля Хаджимбы. По его словам, если эти условия не будут выполнены, "удержать людей от неконтролируемых действий будет невозможно".

Теги
АбхазияХаджимба, Рауль ДжумковичПолитический кризис в Абхазии
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