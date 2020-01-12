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Политический кризис в Абхазии

Решение ЦИК о назначении новых выборов президента Абхазии может быть обжаловано через суд

Выборы назначены на 22 марта

СУХУМ, 12 января. /ТАСС/. Решение ЦИК Абхазии о назначении повторных выборов президента может быть обжаловано через суд, сообщил ТАСС в воскресенье сотрудник администрации президента.

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В воскресенье в пресс-службе президента Абхазии Рауля Хаджимбы заявили, что глава государства обжалует решение ЦИК, назначившего на 22 марта повторные выборы президента, поскольку оно было принято "на основе незаконного и неправосудного определения Кассационной коллегии Верховного суда Республики Абхазия".

"Решение может быть обжаловано только в судебном порядке вместе с обжалованием определения кассационной коллегии", - сказал он.

Теги
АбхазияПолитический кризис в Абхазии
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