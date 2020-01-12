Решение ЦИК о назначении новых выборов президента Абхазии может быть обжаловано через суд

СУХУМ, 12 января. /ТАСС/. Решение ЦИК Абхазии о назначении повторных выборов президента может быть обжаловано через суд, сообщил ТАСС в воскресенье сотрудник администрации президента.

В воскресенье в пресс-службе президента Абхазии Рауля Хаджимбы заявили, что глава государства обжалует решение ЦИК, назначившего на 22 марта повторные выборы президента, поскольку оно было принято "на основе незаконного и неправосудного определения Кассационной коллегии Верховного суда Республики Абхазия".

"Решение может быть обжаловано только в судебном порядке вместе с обжалованием определения кассационной коллегии", - сказал он.