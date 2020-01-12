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Спикер парламента Эстонии назвал пограндоговор с Россией противоречащим конституции

Хенн Пыллуаас считает, что отдельные политики игнорируют основной закон республики

ТАЛЛИН, 12 января. /ТАСС/. Спикер Рийгикогу (парламента Эстонии) Хенн Пыллуаас назвал пограничный договор между Эстонией и РФ противоречащим конституции. Такое мнение он высказал в статье, опубликованной в газете Eesti Paevaleht.

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"Конституция гласит, что эстонско-российская граница установлена Тартуским мирным договором, наше воздушное пространство и территория едины и неделимы и государство не заключает внешние договоры, противоречащие конституции, - написал он. - К сожалению, есть политики, которые игнорируют конституцию, попирают интересы Эстонии и в качестве единственно верной политики и дипломатии признают угодничество перед Россией".

Ранее на этой неделе премьер-министр Эстонии Юри Ратас выступил за ратификацию пограничного договора с Россией, но выразил мнение, что в ближайшее время она вряд ли возможна.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил 16 декабря, что ратификация пограничного договора между РФ и Эстонией возможна "в обозримом будущем".

Теги
ЭстонияРоссияСлуцкий, Леонид ЭдуардовичРатас, Юри
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