Президент Абхазии призвал оппозицию действовать в рамках правового поля

СУХУМ, 12 января. /ТАСС/. Президент Абхазии Рауль Хаджимба во время переговоров с оппозицией подчеркнул необходимость для обеих сторон действовать в рамках правового поля, чтобы не допустить столкновения и достичь согласия в стране, сообщается в воскресенье на сайте президента.

Переговоры проходили на государственной даче, где сейчас находится президент, днем в воскресенье. В них участвовали президент Рауль Хаджимба, лидер оппозиции депутат Аслан Бжания, замсекретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев, секретарь Совбеза Абхазии Мухамед Килба, вице-президент Аслан Барциц, оппозиционер, лидер партии "Амцхара" ("Родовые огни") Алхас Квициния.

"В ходе встречи обсуждалась общественно-политическая ситуация в стране и пути выхода из сложившейся обстановки. Глава государства подчеркнул необходимость поведения сторон в рамках правового поля, прежде всего в целях достижения общенационального согласия, недопущения столкновений. В связи с этим до проведения повторных выборов и инаугурации вновь избранного президента необходимо следовать положениям закона "О президенте Республики Абхазия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры оппозиции "выразили обеспокоенность сложившейся ситуацией и возможностью развития событий в неконтролируемом русле". Нургалиев призвал стороны использовать все возможности для мирного урегулирования сложившейся ситуации.

Ситуация в Абхазии

В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы. Судебная коллегия удовлетворила кассационную жалобу оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, признавшего законными итоги второго тура выборов президента. ЦИК решил назначить выборы на 22 марта. В пресс-службе президента Абхазии Хаджимбы заявили, что глава государства обжалует решение ЦИК, поскольку оно было принято "на основе незаконного и неправосудного определения Кассационной коллегии Верховного суда Республики Абхазия", также он намерен обжаловать решения суда.

Хаджимба намерен баллотироваться на новых выборах, если они все-таки будут назначены. Кроме того, ЦИК и глава государства утверждают, что по действующему законодательству Хаджимба должен продолжить руководить страной до повторного голосования, а протестующие настаивали на том, что на это время власть надо передать парламенту. Лидер оппозиции Бжания заявлял, что примет решение о выставлении своей кандидатуры для участия в новых выборах после преодоления общественно-политического кризиса в республике. Проигравший с минимальным отрывом голосов второй тур выборов Квициния пока не определился, примет ли он участие в повторном голосовании.