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Политический кризис в Абхазии

Администрация президента Абхазии: Хаджимба должен быть главой республики до инаугурации

До проведения повторных выборов и инаугурации вновь избранного президента необходимо следовать положениям закона, указали в администрации главы государства

СУХУМ, 12 января. /ТАСС/. Президент Абхазии Рауль Хаджимба на переговорах с оппозицией заявил, что до проведения повторных выборов и инаугурации вновь избранного президента он должен исполнять полномочия главы государства, сообщили ТАСС в воскресенье в администрации президента.

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Как сообщили представители оппозиции, на переговорах с главой государства в воскресенье они передали ему требование о необходимости уйти в отставку.

"До проведения повторных выборов и инаугурации вновь избранного президента необходимо следовать положениям закона "О президенте Республики Абхазия". Это означает, что Рауль Хаджимба продолжает исполнять полномочия президента", - сказал собеседник.

Теги
АбхазияХаджимба, Рауль ДжумковичПолитический кризис в Абхазии
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