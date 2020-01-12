Администрация президента Абхазии: Хаджимба должен быть главой республики до инаугурации

СУХУМ, 12 января. /ТАСС/. Президент Абхазии Рауль Хаджимба на переговорах с оппозицией заявил, что до проведения повторных выборов и инаугурации вновь избранного президента он должен исполнять полномочия главы государства, сообщили ТАСС в воскресенье в администрации президента.

Как сообщили представители оппозиции, на переговорах с главой государства в воскресенье они передали ему требование о необходимости уйти в отставку.

"До проведения повторных выборов и инаугурации вновь избранного президента необходимо следовать положениям закона "О президенте Республики Абхазия". Это означает, что Рауль Хаджимба продолжает исполнять полномочия президента", - сказал собеседник.