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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

Швеция направит в Иран спецгруппу для помощи родственникам погибших в авиакатастрофе

Ее первоочередная задача - участие в расследовании, отметила глава МИД Швеции Анн Линде

СТОКГОЛЬМ, 12 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Швеции направит в посольство королевства в Иране группу специалистов для помощи сотрудникам консульства в решении вопросов, связанных с гибелью подданных в крушении самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном. Об этом в воскресенье заявила глава МИД Швеции Анн Линде.

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"В их задачу входит оказать помощь консульству, например, в контактах с родственниками [погибших] и взаимодействии с иранскими властями. Мы обсуждаем с другими министерствами и ведомствами окончательный состав этой группы", - приводит шведское радио слова министра. Она надеется, что группа уже скоро сможет прибыть в Тегеран.

"Нашей первоочередной задачей сейчас является возможность участвовать в расследовании, обеспечить возвращение останков погибших домой, получение теми, кто поедет туда, виз и компенсации родственникам, - пояснила Линде. - Мы также поддерживаем тесные контакты со сформированной по инициативе Канады и Швеции координационной группой министров иностранных дел стран, граждане которых погибли. До настоящего момента у нас было два телефонных совещания, последнее из которых состоялось вчера вечером".

Теги
ШвецияУкраинаКанадаИранКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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