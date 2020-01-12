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ЛНА заявила, что сбила турецкий беспилотник, наносивший удары на юге Триполи

По данным телеканала Al Arabiya, летательный аппарат сбрасывал минометные снаряды

КАИР, 12 января. /ТАСС/. Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара утверждает, что сбила в воскресенье турецкий беспилотник, который наносил удары в окрестностях Триполи. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

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По его информации, летательный аппарат сбрасывал минометные снаряды на южной окраине столицы. Он был уничтожен бойцами одного из подразделений 128-й пехотной бригады ЛНА, которая на своей официальной странице в Facebook уже назвала этот инцидент нарушением вступившего в воскресенье режима прекращения огня.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган после встречи в Стамбуле 8 января призвали все стороны ливийского конфликта остановить боевые действия с полуночи 12 января. Сначала ЛНА в субботу вечером, а позднее в воскресенье и Правительство национального согласия (ПНС) заявили о поддержке этой инициативы и прекращении огня. Между тем практически сразу после начала перемирия враждующие лагеря начали обвинять друг друга в нарушениях.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. Хафтар после длившихся с 4 апреля позиционных боев на подступах к главному городу страны 12 декабря объявил о начале решающего наступления на столицу.

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